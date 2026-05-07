Würzburg (epd). Die Teilnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Katholikentag in Würzburg in der kommenden Woche wird von Protesten begleitet. Das "Offene Antifaschistische Treffen" ruft für kommenden Freitag (15. Juni) zur Kundgebung in der Pleichertorstraße nahe dem Congress-Centrum auf, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dort will sich Merz von 11 bis 12 Ihr an einer Podiumsdiskussion unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft gestalten" beteiligen. Die Kundgebung soll von 10 bis 13 Uhr dauern.

In mehreren Redebeiträgen werden junge Menschen ihre Perspektive auf Merz' Politik darlegen, heißt es in der Ankündigung weiter. Daran beteiligen sich auch lokale Ortsgruppen von Fridays for Future, Seebrücke und weiteren Organisationen. Der Protest wird von einem Live-Auftritt des Rappers Erzin aus Frankfurt am Main begleitet. Es werden mehr als 800 Teilnehmende erwartet. "Merz inszeniert sich als Zuhörer, während seine Politik Menschen systematisch benachteiligt", sagte ein Sprecher der Veranstalter laut Mitteilung.

Bis zu 30.000 Gäste in Würzburg erwartet

Der 104. Deutsche Katholikentag findet vom 13. bis 17. Mai in Würzburg statt. Nach Angaben der Ausrichter werden zu insgesamt 900 Veranstaltungen bis zu 30.000 Teilnehmende erwartet. Das christliche Großevent soll angesichts von Krieg, Klimawandel, sozialer Spaltung sowie Vertrauenskrisen in Politik und Kirche dazu ermutigen, nach Wegen für die Zukunft zu suchen. Das Christentreffen unter dem biblischen Leitwort "Hab Mut, steh auf!" spielt sich vorwiegend in der Innenstadt ab.