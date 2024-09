Neuendettelsau (epd). Am 27. September startet der neu eingerichtete berufsbegleitende Studiengang ins Pfarramt für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Damit reagiert die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) auf sinkende Studierendenzahlen und einen befürchteten Mangel an Pfarrpersonen, teilte die Hochschule am Montag mit. Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren beginnen an diesem Tag zwölf Personen ein auf drei Jahre abgekürztes Studium.

Die Kurse finden demnach vor allem online statt, es werde aber auch Präsenzwochenenden am Campus der Hochschule geben. Die neuen Studierenden hatten zur Zulassung eine mindestens 8-jährige Berufserfahrung, grundlegende bibelkundliche Kenntnisse sowie theologische Reflexionsfähigkeit nachzuweisen. Das Studium ist auch für Menschen mit mittlerem Schulabschluss zugänglich.

Grundlage des Kurses ist ein Beschluss der Landessynode der ELKB vom April 2024, der die Aufnahme ins Vikariat, also die praktische Pfarrausbildung, neu regelt. Zulassungsvoraussetzung sind seitdem ein Masterabschluss in Theologie, der Abschluss des neuen berufsbegleitenden Theologischen Studiengangs oder ein Aufstiegsverfahren von Mitarbeitenden der ELKB mit theologisch-pädagogischer Ausbildung.