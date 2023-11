München (epd). Radfahrer können ihr Zweirad ab dem 10. Dezember in Bayern mit einem neuen Fahrradticket für einen Euro in Regionalbahnen und S-Bahnen mitnehmen. Der Preis gelte unabhängig von der Entfernung und der Zahl der Umstiege, teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) am Mittwoch mit. Ausnahmen würden aber für besonders nachgefragte Strecken in den Naherholungsgebieten und zu bestimmten Uhrzeiten gelten. So ist die Fahrradmitfahrt etwa in den Regionalzügen zwischen München und Nürnberg oder im Sommer bei Fahrten in den Alpen eingeschränkt. Das neue Fahrradticket ist an Automaten, auf den Webseiten und in der App erhältlich, hieß es.

"Während die Züge an schönen Wochenendtagen insbesondere in Richtung Alpen regelmäßig überfüllt sind, gibt es wochentags auf vielen Strecken meist ausreichend Platz für Fahrräder", erklärte der Sprecher der BEG-Geschäftsführung, Thomas Prechtl. Das neue Ticket gilt an Wochenenden nur im Winterhalbjahr (4. Oktober bis 14. März). Vom 15. März bis 3. Oktober kann es an Freitagen nur zwischen 9 und 12 Uhr genutzt werden.