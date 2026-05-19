Regensburg (epd). An diesem Donnerstag (21. Mai) findet in Regensburg die dritte Inklusive Jobmesse für Menschen mit Behinderung statt. Zur dritten Auflage des Regensburger Formates habe sich Elke Büdenbender, die Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, angekündigt, teilte die Stadt Regensburg mit. Von 10 bis 16 Uhr stellen mehr als 50 Unternehmen aus der Region im Jahnstadion ihre Möglichkeiten vor, Menschen mit Behinderung einzustellen. Vor Ort seien auch zahlreiche Ämter und Fachdienste vertreten, die auf Fördermöglichkeiten hinweisen.

Eine verstärkte Förderung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt sei dringend angezeigt, sagte Frank Reinel, der Inklusionsbeauftragte der Stadt. Seit zwei Jahren verschlechtere sich die Situation von Menschen mit Schwerbehinderung deutlich. In Bayern lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei fast zehn Prozent.

Sozialministerium fördert Jobmessen

Die Inklusive Jobmesse wurde 2022 in Regensburg bayernweit zum ersten Mal veranstaltet und zog mehr als 1.000 Besuchende in das Jahnstadion. Sie findet alle zwei Jahre statt. Das Erfolgsmodell wurde von mehreren bayerischen Städten wie München, Nürnberg und Ingolstadt übernommen und mit einer Finanzierung bis zu 10.000 Euro durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ausgestattet.