Bayreuth, Bamberg (epd). Die evangelische Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat die Ernennung des Bamberger Weihbischofs zum neuen Erzbischof begrüßt. "Das ist eine gute Entscheidung", sagte Greiner laut Mitteilung vom Samstag in Bayreuth. Gössl habe die Leitungsaufgaben bereits während der sogenannten Sedisvakanz "in großer Ruhe" übernommen: "Er leitet, ohne zu dominieren, oder sich in den Vordergrund zu setzen." Papst Franziskus hatte Gössl zum Nachfolger von Ludwig Schick ernannt. Die Entscheidung war am Samstag um 12 Uhr zeitgleich im Vatikan und im Bamberger Dom bekanntgemacht worden.

Greiner sagte, Gössl werde sein Amt "integrativ wahrnehmen". Er könne zuhören und gemeinsam Lösungen finden, erläuterte die evangelische Theologin: "Das wird auch für die Ökumene fruchtbar sein." Persönlich und für den Kirchenkreis Bayreuth, der sich flächenmäßig stark mit dem Erzbistum überschneidet, freue sie sich sehr, "die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Ökumene" mit dem neuen Erzbischof fortsetzen zu können. Der Kirchenkreis Bayreuth und das Erzbistum Bamberg pflegen den Angaben zufolge viele dauerhafte gemeinsame Projekte - darunter beispielsweise die jährlichen Ökumenischen Alltagsexerzitien.

Papst Franziskus hatte an Allerheiligen (1. November) 2022 der Bitte des damaligen Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick entsprochen, ihn von seinem Amt zu entpflichten. Schnell war damals die Interims-Nachfolge im Erzbistum geklärt. Das Bamberger Metropolitankapitel hatte nur einen Tag später, am 2. November 2022, Gössl zum Administrator gewählt.