Regen (epd). Der evangelische Regionalbischof im Kirchenkreis Schwaben-Altbayern, Klaus Stiegler, predigt am Pfingstsonntag (24. Mai) auf dem Volksmusikfestival "drumherum" in Regen im Bayerischen Wald. Der Gottesdienst beginne um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche in Regen, sagte der Regener Pfarrer Matthias Schricker. Im Anschluss ist ein musikalischer Frühschoppen auf der Kirchenwiese angekündigt.

Auch am Pfingstmontag (25. Mai) bietet die evangelische Kirche Regen-Bodenmais um 9.30 Uhr einen Gottesdienst mit anschließenden musikalischen Frühschoppen an. Zudem stehe während des "drumherum"-Festivals eine "Erfrischende Kirche" bereit, mit Getränken und Liegestühlen zum Relaxen, sagte der Pfarrer. Die Kirche werde für Schatten, Stille und Segen sorgen.

300 Musikgruppen spielen auf dem Festival

Das "drumherum"-Festival präsentiert von Donnerstag bis Pfingstmontag (21. bis 25. Mai) internationale Volksmusikkultur mit etwa 300 teilnehmenden Ensembles. Das Volksmusikspektakel findet seit 1998 alle zwei Jahre in der niederbayerischen Kreisstadt statt. Mit seinen nach Veranstalterangaben rund 50.000 Besuchern gilt es als eines der größten Volksmusikfestivals in Deutschland.