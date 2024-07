Erlangen (epd). Mit einem Reisesegen am Bahnhof in Erlangen wollen an diesem Samstag (27. Juli) drei Pfarrerinnen und Pfarrer Urlauber oder Geschäftsreisende verabschieden. Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr würden Pfarrerin Imke Pursche, Vikarin Carina Müller und Pfarrer Charlie Grimmer in einer sogenannten "Pop-Up-Church" bereitstehen, um Menschen einen Reisesegen zu geben, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Dekanats Erlangen.

Der Stand des Dekanats Erlangen am Bahnhof sei offen für alle Menschen, unabhängig von ihrer Religion und Konfession, gläubig oder nicht gläubig, hieß es. Sie dürften eine kurze Auszeit am Bahnhof einlegen und innehalten.

Eine Pop-Up-Church ist den Angaben nach eine kurze Aktion, die an einem öffentlichen Ort stattfindet. Sie ist Teil der Angebote der evangelischen Kirche im Dekanat Erlangen, mit denen sie Menschen in ihrem Alltag begleiten möchte.