Nürnberg, München (epd). Der Leiter des Studienseminars für Pfarrausbildung in der evangelischen Kirche in Bayern, Manacnuc Lichtenfeld, wird neuer Leiter des Prüfungsamts der evangelischen Landeskirche in München. Wie das Ausbildungsreferat der Landeskirche am Mittwoch mitteilte, wird Lichtenfeld am Dienstag, 1. Oktober (17 Uhr), in der Nürnberger Sebalduskirche aus seinem bisherigen Amt verabschiedet.

Im gleichen Gottesdienst sollen die neuen stellvertretenden Leiterinnen des Studienseminars eingeführt werden, die Pfarrerinnen Susanne Spinnler und Claudia Dürr. Auch zwei neue Studienleiterinnen in der Pfarrausbildung, Mirjam Sauer und Rebecca Scherf, beginnen ihren Dienst. Wer Lichtenfeld nachfolgt, sei noch nicht entschieden, sagte die Referentin der Landeskirche für Ausbildung, Isolde Schmucker, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Man hoffe, die Stelle zum 1. Januar 2025 wieder besetzen zu können.

Der 61-jährige Manacnuc Lichtenfeld wurde in Finschhafen in Papua-Neuguinea geboren. Nach dem Studium arbeitete er sechs Jahre als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Praktische Theologie an der Universität Erlangen. Der promovierte Pfarrer war seit 2012 Leiter des Predigerseminars. Weil das Gebäude des Predigerseminars am Wöhrder See in Nürnberg saniert werden soll und 2023 eine neue Vikariatskonzeption eingeführt wurde, findet die Ausbildung der angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer vorerst an wechselnden Standorten in den Regionen statt. Mittelfristig werde das Studienseminar Räume im Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) finden, so Schmucker.