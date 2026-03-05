München (epd). Für Studierende an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) gibt es ab Mitte März einen neuen Raum der Stille. Der Raum der Stille sei als Ort für persönliches Gebet und Meditation aber auch als Rückzugsraum im universitären Alltag gedacht, sagte Margit Weber, Vizepräsidentin für Chancengerechtigkeit, Talentförderung und Diversität an der LMU, laut Mitteilung vom Donnerstag. Er stehe allen Studierende und Beschäftigte der Uni offen und sei religions- und weltanschaulich neutral. Eröffnet wird der Raum der Stille am 13. März.

"Diese Rückzugsorte braucht es: zum stillen Nachdenken, zur Entschleunigung, zum Durchatmen und zum Kräftesammeln. Gerade im Stress des Lernens und in den intensiven Zeiten der Prüfungen", sagte Weber. Integriert wird der Raum der Stille in ein neues Lernzentrum, das für 150 Personen Platz bietet. So sollen zusätzliche Kapazitäten für Studierende geschaffen und die Bibliotheken entlastet werden. Der Raum der Stille befindet sich im Herzoglichen Georgianum in unmittelbarer Nähe zum LMU-Hauptgebäude am Geschwister-Scholl-Platz. Im Herzoglichen Georgianum befindet sich mit der Kapelle bereits ein religiöser Raum der Stille.