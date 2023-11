München (epd). An einem Friedengebet der Religionen werden am Montag, 6. November, um 18 Uhr auf dem Münchner Marienplatz der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp und Dompfarrer Monsignore Klaus Peter Franzl für die Erzdiözese München und Freising teilnehmen. Zu dem gemeinsamen Gebet unter dem Motto: "Muslime, Juden und Christen beten für Frieden im Heiligen Land und für das Miteinander in München" laden die Landeshauptstadt München und der Muslimrat München ein, teilte die evangelische Landeskirche am Freitag mit.

Nach einer Begrüßung durch Sokol Lamaj vom Muslimrat München werden neben Kopp und Franzl auch Rabbiner Jan Guggenheim von der Israelitischen Kultusgemeinde und Imam Benjamin Idriz vom Münchner Forum für Islam Gebete sprechen. Zum Abschluss spricht der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter.