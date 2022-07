München (epd). Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) ruft weiter zum Blutspenden auf. Die Termine seien zwar aktuell dank der Blutspende-Kampagne #missingtype ausgelastet und die kritische Lage an vorhandenen Blutpräparaten überwunden, trotzdem wolle man auch über die Sommerferien genügend Reserven sicherstellen, hieß es in einer Mitteilung des BSD am Montag. Blutpräparate seien nämlich nur 42 Tage haltbar.

Der BSD rät Urlaubern daher noch vor Reiseantritt dazu, Blut zu spenden. Denn wer sich in Regionen mit bestimmten Infektionsrisiken, wie beispielsweise Malaria aufgehalten habe, müsse im Anschluss mit Wartezeiten bis zum nächstmöglichen Blutspendetermin rechnen.

Spenden kommen können gesunde Menschen zwischen dem 18. und dem 73. Lebensjahr. Innerhalb von zwölf Monaten können Frauen viermal Blut spenden, Männer sechsmal. Nach Angaben des BSD müssen zwischen dem ersten und dem zweiten Blutspendetermin mindestens 56 Tage vergangen sein. In Bayern würden täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt, hieß es.