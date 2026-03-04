Schwarzenbruck (epd). Erstmals gehört die Altenhilfe der Rummelsberger Diakonie zu den 30 größten Pflegeanbietern Deutschlands. Laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch hat das Fachmagazin "Care Invest" die Rummelsberger Altenhilfe gGmbH in der aktuellen Ausgabe unter den Spitzenanbietern gelistet. Mit rund 2.000 Mitarbeitenden versorge die Altenhilfe in ganz Bayern täglich mehr als 4.000 Seniorinnen und Senioren.

Zu den Angeboten gehören sowohl stationäre Plätze als auch ambulante Angebote von der häuslichen Pflege über Tagespflege bis hin zu modernen Wohnformen für Senioren. Der strategische Umbau hin zu mehr ambulanten Angeboten in den vergangenen Jahren spiegle den gesellschaftlichen Wandel wider und erweitere die Wahlmöglichkeit der pflegebedürftigen Menschen, hieß es. In einer alternden Gesellschaft sei es absehbar, "dass immer mehr Menschen Pflegeleistungen in Anspruch nehmen müssen. Dabei ist würdevolle Pflege für uns ein Menschenrecht", sagte Karl Schulz, einer der beiden Geschäftsführer.

Herausforderungen durch Fachkräftemangel und Kostensteigerung

Trotz wachsender Nachfrage stehe die Branche vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, hohe Baukosten, unklare Refinanzierung und komplexe Regulierungen erschwerten den Neubau und die Sanierung von Pflegeeinrichtungen, so die Mitteilung weiter. "Ohne tragfähige politische Leitplanken drohen in den nächsten Jahren Versorgungslücken, die schon heute absehbar sind," warnte Geschäftsführer Tobias Gaydoul.