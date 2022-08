Asyl und Flucht

Migration: Warum der neue EU-Solidaritätsmechanismus ein fauler Deal sein könnte

Immer mehr Migranten kommen über die gefährliche Route im Mittelmeer und stranden in Italien. Das Land fordert Hilfe. Deutschland will im August 3.500 Menschen aufnehmen. Es ist der Start für den EU-Solidaritätsmechanismus. Doch was kann er leisten?