Erlangen (epd). Rund 200 Teilnehmer haben eine Kundgebung der "Aktion Courage" in Erlangen am Freitagabend besucht. Die Demonstration richtete sich gegen einen Vortrag von "Höcke-Anwalt", Ulrich Vosgerau, bei der Mittelstandsunion der CSU Mittelfranken. Vosgerau vertrat den Vorsitzenden der AfD Thüringen, Björn Höcke, als Strafverteidiger vor Gericht. "Insgesamt verlief die Aktion störungsfrei", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Samstag auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit. Die Veranstaltung trug den Titel "Wir sind die Brandmauer - Nie wieder ist jetzt." Verschiedene Initiativen unterstützen die Demonstration, unter anderem die Nürnberger "Allianz gegen Rechtsextremismus".