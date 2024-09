Windsbach (epd). Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist die Zahl der Sänger des Windsbacher Knabenchors nur noch zweistellig: Waren es Mitte 2022 noch 125 Sänger, sind es zu Beginn des neuen Schuljahres noch 99, wie der Knabenchor dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage am Mittwoch mitteilte. Zwar seien elf neue Sänger zum Chor gestoßen, die Zahl der Schulabgänger Mitte des Jahres sei aber überdurchschnittlich hoch gewesen. "Das war rechnerisch vorhersehbar, wir sind also nicht überrascht", sagte eine Sprecherin.

Die Nachwuchsgewinnung ist bei den Windsbachern wie bei vielen anderen Knabenchören seit Jahren eine der wichtigsten Baustellen - dennoch ist man in Westmittelfranken optimistisch. Durch die Rückumstellung auf das neunjährige Gymnasium in Bayern wird es zum Ende dieses Schuljahres keinen Abiturjahrgang und damit auch weniger Abgänge aus dem Chor geben. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende des Schuljahres 2025/2026 wieder eine stabile dreistellige Zahl an Sängern haben werden", betonte die Chorsprecherin.

Eine weitere Ursache für die gesunkene Sängerzahl seien außerdem die Corona-Spätfolgen, hieß es. Während der Pandemiejahre habe die Nachwuchsgewinnung nicht wie gewohnt stattfinden können. "Das merken wir bis heute", sagte die Sprecherin. Die Windsbacher sind eine Einrichtung der bayerischen Landeskirche. Der Chor gibt weltweit Konzerte, wurde 1946 gegründet und gehört zur internationalen Spitzenklasse.