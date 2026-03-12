Würzburg (epd). Am 26. März lädt die katholische Laienorganisation Sant'Egidio ab 19 Uhr in die Würzburger Marienkapelle zu einem ökumenischen Märtyrer-Gedenken ein. Dem Gebet stehe der Provinzial Christoph Eisentraut der Mariannhiller Missionare vor, teilte Sant'Egidio am Donnerstag mit. Mit dem Gedenken in der Karwoche will die Laien-Gemeinschaft an all jene "Männer und Frauen aus allen Kirchen und Konfessionen" erinnern, die "unerschrocken das Evangelium des Friedens und der Barmherzigkeit" bekannt haben und dafür oft mit dem Leben bezahlen mussten. Nie zuvor seien derart viele Christinnen und Christen weltweit Opfer von Verfolgung und Gewalt geworden wie in diesem und im vergangenen Jahrhundert.