München (epd). 825 Milliarden Euro ist die unbezahlte Care-Arbeit von Frauen und Müttern in Deutschland jedes Jahr wert. Das entspreche "dem Umsatz der fünf größten Dax-Unternehmen", sagte die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) in einer Mitteilung vom Freitag. Die Sorgearbeit von Frauen brauche deshalb "mehr Wertschätzung und Sichtbarkeit". Der Muttertag am Sonntag (12. Mai) könne Aufmerksamkeit und Bewusstsein dafür schaffen, so Scharf.

Obwohl gleichberechtigte Partnerschaft das Ziel vieler Familien sei, leisteten immer noch Frauen - oft zusätzlich zur Erwerbsarbeit - den Großteil der Care-Arbeit. Dazu gehöre Kinderbetreuung, Pflege, Hausarbeit, aber auch Ehrenamt. Frauen und Männer müssten laut Scharf die Möglichkeit haben, "Sorge- und Erwerbsarbeit gleichberechtigt zu übernehmen".