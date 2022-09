München, Prag (epd). Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) und ihr tschechischer Amtskollege Marián Jurecka haben eine grenznahe Arbeitsagentur vereinbart. Wie Scharf es in einer Mitteilung der Ministerin vom Mittwoch heißt, sehen sie und Jurecka beim grenzüberschreitenden Thema Fach- und Arbeitskräfte noch mehr Potenzial. Scharf sagte nach einem zweitägigen Tschechien-Besuch, Bayern und Tschechien seien in eine neue, "noch intensivere Phase der Freundschaft" eingetreten. "Angesichts des Krieges in der Ukraine rücken wir enger zusammen".

Scharf, die als Ministerin auch die Schirmherrschaft der Sudetendeutschen innehat, führte laut Mitteilung auch Gespräche im Sudetendeutschen Büro und mit Vertretern der deutschen Minderheit. Sie eröffnete am Freitag die Marienbader Gespräche des Sudetendeutschen Rates unter dem Motto "Politische Bildung in Zeiten von Populismus und digitaler Medien". "Hass, Lüge und Desinformation in sozialen Medien sind Gift für den Frieden", sagte Scharf, hierfür sei die Propaganda des russischen Präsidenten Putin ein Beispiel.