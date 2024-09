München (epd). Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat allen bayerischen Medaillenträgerinnen und -trägern bei den Paralympics in Paris gratuliert. "Die Athletinnen und Athleten, die mit Mut, Entschlossenheit und ihrem unermüdlichen Willen, Hindernisse überwinden, sind ein Vorbild und eine Inspiration für eine inklusive Gesellschaft", sagte Scharf laut Mitteilung am Montag. Die "Flamme der Inklusion" brenne auch nach dem Ende der Paralympischen Spiele weiter, so die Sozialministerin. "Inklusion und Barrierefreiheit sind Daueraufgaben." Das bayerische Sozialministerium fördert den Inklusions- und Breitensport für Menschen mit Behinderung nach eigenen Angaben mit jährlich rund 1,4 Millionen Euro. Hauptzuwendungsempfänger sind der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern e. V. (BVS Bayern) und Special Olympics Bayern (SOBY).

Der BVS Bayern hob die Bedeutung einer gezielten Nachwuchsförderung von Menschen mit Behinderung hervor. Man wolle die Arbeit mit Entschlossenheit fortführen, "denn im Sport lassen sich Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behinderung am besten überwinden", sagte Diana Stachowitz, Präsidentin des BVS Bayern.

SOBY unterstützt mit dem Projekt #ZusammenInklusiv die lokale Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung im Breitensport. Dazu gehörten unter anderem die Beratung von Athletinnen und Athleten zu regionalen Angeboten und die Vernetzung und Kooperation der Akteure, hieß es in der Mitteilung. Die erfolgreichen bayerischen Paralympics-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer seien "Inspiration und Vorbild für uns alle", sagte SOBY-Präsident Erwin Horak. "In der großen bayerischen Familie des Behindertensports verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel: Wir wollen mehr Teilhabemöglichkeiten für Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung - wohnortnah, barrierefrei und an den persönlichen Wünschen und Vorlieben ausgerichtet."