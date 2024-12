Passau (epd). Der Kabarettist, Autor und Musiker Henning Schmidtke hat das 41. Scharfrichterbeil in Passau gewonnen. Der 54-Jährige habe die Jury überzeugt, weil er in einer krisengeschüttelten Welt mit seinen Lied- und Wortbeiträgen Zuversicht und Optimismus verbreite, teilte das Scharfrichterhaus am Donnerstag mit. Das zweite Beil ging an Florian Wagner, den dritten Preis erhielt Florian Strohriegl. Unter der Moderation des Kabarettisten Philipp Weber traten am Mittwochabend sechs Finalisten um die begehrte Trophäe, das handgeschliffene Henkersbeil, an.

Henning Schmidtke zeige eine andere Perspektive auf und besteche inhaltlich durch eine "hohe Stringenz, klare Haltung sowie präzise und gute gesetzte Pointen", urteilte die Jury. Schmidtke ist seit 15 Jahren Kabarettist, Musiker und Autor. Sein Soloprogramm präsentiert er in Deutschland, Österreich und der Schweiz und er spielt seit zehn Jahren in den Live-Shows des "Quatsch Comedy Clubs" in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München. Mehrere Kleinkunstpreise gingen bereits an ihn, zudem lieferte er kabarettistische Beiträge für das Politmagazin "PolitiX" auf ZDFinfo.

Der 34-jährige Florian Wagner ist als Pianist, Sänger, Arrangeur, Komponist und Musikkabarettist tätig. "Handwerklich herausragend" verzaubere er mit seinen Interpretationen von Mozart, Beethoven bis "Feliz Navidad" das Publikum, urteilte die Jury: "Das schönste 'schlechte' Lied, das wir jemals gehört haben." An ihn ging auch der Publikumspreis.

Florian Strohriegl (34) entwickle auf der Bühne einen "ganz eigenen Charakter: komplex, überraschend und schonungslos", fand die Jury. Besonders sein Beitrag zur Feigheit hatte bei der Jury bleibenden Eindruck hinterlassen: "Ein Aufruf zur Zivilcourage."

Das Scharfrichterbeil gilt als Sprungbrett für Nachwuchskünstler aus den Bereichen Kabarett, Comedy, Chanson und Entertainment. Gewinner waren unter anderem Urban Priol (1986), Günter Grünwald (1988), Rolf Miller (1994), Michael Altinger (1996), Luise Kinseher (1999), Hagen Rether (2004) und Torsten Sträter (2012).