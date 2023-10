München, Berlin (epd). Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 79 Jahren gestorben, bestätigte seine Agentur auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) in München. Wepper war mehr als 50 Jahre in Film und Fernsehen zu sehen und machte sich auch als Synchronsprecher, etwa für Mel Gibson, einen Namen.

Erfolge feierte Wepper unter anderem in der Serie "Irgendwie und Sowieso" oder in "Zwei Münchner in Hamburg" an der Seite von Uschi Glas. Für seine Darstellung eines unheilbar Kranken in Doris Dörries "Kirschblüten - Hanami" erhielt Wepper 2008 den Bayerischen Filmpreis und den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller. 1975 und 1990 wurde er mit dem Bambi ausgezeichnet.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) würdigte den Verstorbenen: "Elmar Wepper war ein bayerisches Multitalent, er hat die Herzen der Menschen bewegt." Wepper sei es immer gelungen, "unsere Heimat in Film und Fernsehen echt und unaufgesetzt zu verkörpern. Bayern wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren."

Die bayerische Film- und Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) bezeichnete Wepper als "bayerisches Original im besten Sinn". Kaum ein Schauspieler habe die weiß-blaue Lebensart in Film und Fernsehen so leicht und selbstverständlich verkörpert wie er. "Mit Elmar Wepper geht ein auf seine bescheiden-bodenständige Art ganz Großer des bayerischen Films."

Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklärte in Berlin: "Der Tod von Elmar Wepper berührt mich sehr. Mit ihm verliert Deutschland einen herausragenden Schauspieler und einen feinsinnigen Menschen, der nicht nur für seine Schauspielkunst, sondern auch für sein soziales Engagement ausgezeichnet wurde." Mehr als ein halbes Jahrhundert habe Elmar Wepper den deutschen Film geprägt. Für sein Publikum sei er fast zu einem Lebensbegleiter geworden und habe doch immer mit seiner Vielseitigkeit überrascht. "Durch seine große Wandlungsfähigkeit vermochte er es, seinen Zuschauerinnen und Zuschauern lustige, bewegende, aber auch nachdenkliche Geschichten nahezubringen."

Dem Bayerischen Rundfunk zufolge stand der 1944 geborene Elmar Wepper schon mit 13 Jahren mit seinem Bruder Fritz vor der Kamera für "Eine verrückte Familie". Nach dem Abitur studierte Wepper zunächst Theaterwissenschaft und Germanistik. Er trat in München in den Kammerspielen, im Residenz- und im Volkstheater auf. 1974 übernahm er die Rolle des Assistenten beim Fernseh-"Kommissar" Erik Ode. In mehr als 100 Folgen spielte Wepper von 1976 an mit Walter Sedlmayr und Uschi Glas in der Serie "Polizeiinspektion 1".