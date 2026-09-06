Starnberg (epd). Die Schweizer Schauspielerin Luna Wedler ist beim 20. Fünf Seen Filmfestival in Starnberg mit dem Hannelore-Elsner-Preis ausgezeichnet worden. Die Ehrung sei am Freitag vor rund 300 Gästen in der Schlossberghalle übergeben worden, teilte die Festivalleitung am Samstag mit. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird von Susanne und Carsten Zehm gestiftet. Die Laudatio hielt die Schweizer Regisseurin Katalin Gödrös, mit der Wedler das Drama "Jakobs Ross" gedreht hatte.

Wedler spiele ihre Figuren mit großer Natürlichkeit und vermittle deren Emotionen mit beeindruckender Intensität sowie Subtilität, begründete Festivalleiter Matthias Helwig die Entscheidung. Obwohl sie mit 26 Jahren noch jung sei, habe sie bereits ein beachtliches Werk geschaffen, unter anderem mit Filmen wie "Silent Friend" und "22 Bahnen", betonte Helwig. Die Schauspielerin folgt als achte Preisträgerin unter anderem auf Barbara Auer, Nina Hoss, Sandra Hüller, Paula Beer und Leonie Benesch.