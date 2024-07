Evangelische Morgenfeier

Predigt: Gott wohnt in einem Zelt

Zelten ist für manche der Traum eines schönen Urlaubs. Für andere ein Albtraum. "Ich will für immer Gast sein in deinem Zelt", heißt es in einem Psalm. Gott im Zelt, ich ein Gast – davon erzählt Pfarrerin Stephanie Höhner in der Evangelischen Morgenfeier.

Lesezeit: 13 Minuten

