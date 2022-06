Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Teilnahme am G7-Gipfel eingeladen. Während seines Besuchs in dem Kriegsland twitterte Scholz am Donnerstag seinen Dank an das Staatsoberhaupt, "dass Du meine Einladung angenommen hast". Der Kanzler wurde nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis von Selenskyj in Kiew zum Gespräch empfangen.

Der G7-Gipfel wird vom 26. bis zum 28. Juni im oberbayerischen Elmau ausgerichtet. Unklar war zunächst, wie Selenskyj an dem Gipfel der sieben wichtigsten demokratischen Industriestaaten teilnimmt. Bislang hat sich der ukrainische Präsident stets zu hochrangigen Treffen per Video zuschalten lassen.

Bei seinem Ukraine-Besuch zeigte sich Scholz erschüttert über die Zerstörung. Im Kiewer Vorort Irpin sagte er laut Bundespresseamt: "Es ist eine ganze Stadt zerstört worden, in der überhaupt gar keine militärischen Infrastrukturen waren." Das sage "sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist". Auf Twitter betonte Scholz: "Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen."