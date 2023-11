Lübeck, München (epd). Der Schriftsteller Navid Kermani erhält den Thomas-Mann-Preis 2024. Mit dem von der Stadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (München) verliehenen Preis werde das erzählerische und essayistische Werk des Autors geehrt, wie die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck am Freitag mitteilte. Kermanis Erzählungen und Romane zeichneten sich durch sprachliche Brillanz, tiefgehende literarische Reflexionen und ein kunstvolles Spiel mit der eigenen Biografie aus, hieß es. Die Preisverleihung werde am 27. September 2024 im Theater Lübeck erfolgen.

Der Thomas Mann-Preis der Stadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Kermani kam 1967 in Siegen zur Welt und lebt in Köln. Er hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.