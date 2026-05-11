Rödelsee (epd). Auf dem unterfränkischen Schwanberg hat sich ein neues Ideenlabor mit dem Namen "kuratorium neue räume" gegründet. Dieser "Thinktank" für junge Menschen soll mit Blick auf das Kursangebot des Geistlichen Zentrums am Evangelischen Kloster Schwanberg "gezielt die Bedürfnisse und Perspektiven einer neuen Generation" in den Blick nehmen, teilte das Kloster mit. Mit "frischen Impulsen" gestalte das neue Kuratorium die Bildungsarbeit des Geistlichen Zentrums fortan beratend mit.

Derzeit besteht der "Thinktank" aus Nicole Barczyk aus Erfurt, Oblatin der evangelischen Frauen-Communität Casteller Ring, der Münchner Christ-Fluencerin Celine Edinger sowie Vikar Ferdinand Brenner aus Coburg und Vikarin Martina Wildfeuer aus Nürnberg. Das Team berät beispielsweise über Fragen wie: Was gibt meinem Leben Sinn? Möchte ich eine Familie gründen? Will ich Karriere um jeden Preis oder ein Leben in Balance? An dem Innovationsprozess können sich alle Menschen bis Ende 30 beteiligen.