Nürnberg (epd). Ein Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober findet in Nürnberg zum Gedenken an die Opfer und Geiseln ein Schweigemarsch statt. Zu der Veranstaltung rufen die Organisation "RunForTheirLives", die Deutsch-Israelische Gesellschaft Nürnberg-Mittelfranken und die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) auf, teilte die IKG am Dienstag mit. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 17.45 Uhr am Hauptmarkt und führt zu einer Mahnwache am Ehekarussell auf dem Ludwigsplatz um 18.30 Uhr.

Der Vorsitzende der IKG, Jo-Achim Hamburger, rief alle Nürnbergerinnen und Nürnberger auf, "das Andenken an die Opfer des 7. Oktobers wachzuhalten" und sich zu beteiligen. "Der durch die Hamas ausgelöste Krieg hat den Menschen in Israel und in Gaza viel Leid gebracht", sagte er laut Pressemitteilung.

"RunForTheirLives" gehe seit vielen Wochen regelmäßig durch Nürnberg und fordere die sofortige Freilassung der Geiseln in Händen der Hamas, sagte Mitorganisator Michael Sailer. Am 7. Oktober sei es von besonderer Bedeutung, dass sich viele Menschen aus Nürnberg anschließen, "damit unsere Forderung nicht übersehen und überhört werden kann". Mit der Mahnwache wolle man der Opfer gedenken und zugleich den noch lebenden Betroffenen, ihren Angehörigen und der Welt das Versprechen geben, "dass wir nie aufgeben werden, bis die Geiseln frei und zurück bei ihren Familien sind", sagte Nicolai Makosch, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Bei der Mahnwache werde ein Film auf die Ermordeten und Geiseln hinweisen und das Projekt "7 Fragen zum 7. Oktober" gestartet. Auf sieben Postkarten würden relevante Fragen zum 7. Oktober aufgeklärt werden, hieß es.