Schweinfurt (epd). Die evangelische Schweinfurter St. Johanniskirche beteiligt sich auch an der sechsten Ausgabe der Kunstschau "Triennale Franken". Die alle drei Jahre stattfindende Ausstellung steht dieses Mal unter dem Motto "Aufgefächert" und zeigt Werke von neun Künstlerinnen, wie das evangelische Dekanat am Dienstag mitteilte. In der Kirche selbst zeigt Ursula Jüngst ihr Tryptichon "Mariupol", das unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 entstanden ist.

Das dreiteilige Werk wird von diesem Samstag (29. Juni) an in der St. Johanniskirche ausgestellt, es kann bis zum 15. September täglich von 9 bis 17 Uhr betrachtet werden. Zum Start der Ausstellung spricht Jüngst am Samstag ab 19.30 Uhr über ihr Werk. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von Andrea Balzer (Orgel) und Matthias Kügler (Klarinette). Die überregional vielbeachtete "Triennale Franken" in der Kunsthalle Schweinfurt beginnt bereits am Freitag und dauert ebenfalls bis 15. September.

Am 25. August wird das Tryptichon "Mariupol" ab 10.30 Uhr im Mittelpunkt einer Predigt im Gottesdienst in der St. Johanniskirche stehen.