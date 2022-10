Gastbeitrag

Einheit und ihr Fundament: Oberkirchenrat Nikolaus Blum zum Tag der Deutschen Einheit

Der Glaube an Gott macht dem evangelischen Münchner Oberkirchenrat Nikolaus Blum zufolge "eine beständige Erfahrung von Einheit möglich". Das schreibt der Leiter des Landeskirchenamts der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in einem "Geistlichen Wort" zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober).