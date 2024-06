Europameisterschaft 2024

Suchtexperte über Sportwetten: "Selbst das beste Sportwissen garantiert keinen Gewinn"

Zum ersten Mal gibt es bei einer Fußball-Europameisterschaft einen Sportwettenanbieter als Sponsor, der mit großer Sichtbarkeit auf Banden und in den offiziellen Fanzonen omnipräsent ist. Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) und das Bündnis gegen Sportwetten-Werbung (BgSwW) veranstalten am Donnerstag eine bundesweite Aktion, um auf die Gefahren von Sportwetten aufmerksam zu machen, sagte LSG-Geschäftsführer Konrad Landgraf uns im Gespräch.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten