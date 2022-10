Nürnberg (epd). Um Menschen, die in der Notaufnahme landen, kümmert sich am Klinikum Nürnberg Süd die ökumenische Klinikseelsorge Notaufnahme. Seelsorger begleiten die Patientinnen und Patienten, aber auch deren Angehörige, heißt es in einer Mitteilung der Klinikseelsorge zum 25-jährigen Bestehen, das wegen der Corona-Pandemie mit zweijähriger Verspätung gefeiert wird. Denn in der Notaufnahme müssten Menschen oft die Ungewissheit aushalten, was die Diagnose bringt, Angst vor einer schwerwiegenden Erkrankung aushalten oder den Unfalltod eines Angehörigen verkraften. Ein Pastoralreferent, ein Diakon und eine Diakonin auf je einer halben Stelle unterstützten Menschen unter anderem dabei, traumatische Erlebnisse im Krankenhaus zu verarbeiten, hieß es.

Der Verein Klinikseelsorge Notaufnahme unterstützt seit 1995 diese Arbeit. Im Jahr 2008 kam die Seelsorge im Eltern-Kind-Zentrum hinzu. Wenn Eltern mit der Krankheit eines Kindes überfordert sind oder Geschwisterkinder sich vernachlässigt fühlen, bietet sie hier Gespräche und seelsorgerliche Hilfe an.

Wegen Corona um zwei Jahre verspätet werde nun das 25. Jubiläum des Vereins mit einem Konzert nachgefeiert, teilt die Klinikseelsorge mit. Das Fürther Folkpop-Duo "Nobutthefrog" spielt am Freitag, 7. Oktober, um 15 Uhr im Patientengarten des Klinikums Nürnberg Süd.