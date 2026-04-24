Kulmbach (epd). Zum Auftakt der Fahrradsaison können sich Radfahrer im oberfränkischen Kulmbach segnen lassen. Der ökumenische Radfahrer-Segen werde am 30. April auf dem Marktplatz verteilt, gab das Dekanat Kulmbach am Freitag bekannt. Alle Menschen, die gerne auf zwei Rädern unterwegs sind, könnten sich dort "für diese wunderbare Art der Fortbewegung" segnen lassen: "Gottes Bodenpersonal" stehe zur Feierabendzeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr bereit. Die Aktion wird von katholischer und evangelischer Kirche verantwortet.

Den Stand am Marktplatz betreuen Dekan Friedrich Hohenberger und Pastoralreferentin Eva-Maria Steltenkamp-Hüsser. Wer vorbeiradele, könne unkompliziert ein Segenszeichen mitnehmen und nebenbei auch mit anderen ins Gespräch kommen, hieß es. Radfahren sei "die vielleicht schönste Art, sich flott und doch behutsam gegenüber der Schöpfung fortzubewegen". Viele Menschen nutzten den Feiertag am 1. Mai für einen Radausflug ins Grüne. Der Segen am Vorabend solle dazu ein schöner Auftakt sein.