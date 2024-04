Selb, Wunsiedel (epd). Die evangelischen Dekanatsbezirke Wunsiedel und Selb haben auf ihren Synoden am 14. März in Wunsiedel und am 18. April in Selb beschlossen, auf die Bildung eines gemeinsamen Dekanatsbezirks zuzugehen. Für die Neubildung seien unterschiedliche Schritte nötig, die im Jahr 2025 beginnen sollen, teilten die Dekanatsbezirke in einer gemeinsamen Presseerklärung am Freitag mit. Wichtig sei allen Beteiligten, die Neubildung bedacht und mit Spielraum für gute Lösungen vor Ort vorzubereiten und zu gestalten.

Wenn nach der Kirchenvorstandswahl neue Dekanatssynoden und Dekanatsausschüsse gebildet werden, würden diese grundsätzlich so zugeschnitten, dass sie gut zusammengeführt werden können. Auch die Hauptamtlichenkonferenzen würden künftig immer wieder gemeinsam beraten und planen. Die Dekanatsverwaltung werde ihren Sitz in Wunsiedel bekommen. In Selb werde die Stelle der Dekanatskantorin erhalten bleiben.

Zunächst sollen mit Peter Bauer und Volker Pröbstl weiterhin zwei Dekane zusammenarbeiten. Bis Dekan Pröbstl im Jahr 2027 in den Ruhestand tritt, werde der neu gegründete Dekanatsbezirk seine Arbeit aufnehmen. Der Leitungsanteil des Dekans im neuen Dekanatsbezirk werde dann entsprechend steigen. Einen Namen habe der zukünftige Dekanatsbezirk noch nicht. Der neue Name soll den Charakter der Region und ihrer Geschichte gut widerspiegeln können. Für Vorschläge seien die Gremien offen.

Im evangelischen Kirchenkreis Bayreuth findet derzeit eine Strukturveränderung statt. Neben Selb und Wunsiedel schließen sich auch die Dekanatsbezirke Forchheim und Gräfenberg sowie Pegnitz und Bayreuth-Bad Berneck zusammen. In der gesamten bayerischen Landeskirche sollen bis 2030 aus 66 Dekanaten 44 werden und aus sechs Kirchenkreisen vier.