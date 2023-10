Tutzing (epd). Die Schauspielerin Senta Berger erhält am kommenden Sonntag (5. November) den Toleranz-Preis der Evangelischen Akademie Tutzing. Die 82-Jährige werde "als Charakterdarstellerin für ihr Lebenswerk als glaubwürdige Persönlichkeit - im Film wie in der Wirklichkeit" geehrt, teilte die Akademie am Montag mit. Der Preis war ihr bereits 2020 zugesprochen worden, konnte aber wegen der Corona-Pandemie noch nicht in einem Festakt überreicht werden.

Senta Bergers Offenheit für die Welt und andere Kulturen sei der Schlüssel, um dem Fremden mit Toleranz und Verständnis, Charme und Humor zu begegnen, heißt es in der Jury-Begründung weiter. Akademiedirektor Udo Hahn sagte, dass Berger Maßstäbe für das deutsche Fernsehen gesetzt habe. Die Laudatio auf Berger soll der Schauspieler Gerd Anthoff halten.

Mit dem Toleranz-Preis werden alle zwei Jahre Persönlichkeiten gewürdigt, die sich für die Verständigung zwischen Menschen, Nationen, Religionen und Kulturen einsetzen. Bisherige Preisträger waren etwa die früheren Bundespräsidenten Roman Herzog und Christian Wulff, der Dirigent Daniel Barenboim, der Schriftsteller Henning Mankell, die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, der Musiker Peter Maffay sowie der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.