Eichstätt (epd). Bereits im Juni wurde die nichtstaatliche rumänische Hilfsorganisation Reaching Out Romania (ROR) mit dem Shalompreis für Menschenrechte ausgezeichnet. Nun wurden insgesamt 31.000 Euro Preisgeld für die Organisation gesammelt, teilte der Arbeitskreis Shalom für Gerechtigkeit und Frieden (AK Shalom) am Montag in Eichstätt mit. Das Preisgeld wird den Angaben zufolge ausschließlich aus Spenden verschiedener Träger, Organisationen und Privatpersonen zusammengetragen.

ROR hilft Mädchen aus sexueller Versklavung und rettet Kinder und Jugendliche vor der moldawischen und rumänischen Mafia, die Menschen nach Westeuropa verschleppt. In einer Einrichtung von ROR in der Stadt Pitesti würden Mädchen vor Menschenhändlern geschützt und Ausbildung und psychologische Betreuung erhalten, hieß es weiter.

"Mit der finanziellen Unterstützung des AK Shalom konnten wir nicht nur unsere Aktivitäten im Hilfszentrum aufrechterhalten, sondern auch weitere Mädchen aufnehmen", sagte ROR-Gründerin Iana Matei. Die Unterstützung habe es ermöglicht, alle Mädchen in der Schule anzumelden, während der Sommerferien Aktivitäten anzubieten und Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung sowie Kunst- und Bastelkurse durchzuführen. Außerdem hätten die Spenden geholfen, dass ROR in drei Strafverfahren Recht erhalten habe. ROR ist den Angaben zufolge immer wieder von Anfeindungen betroffen.

Der Menschenrechtspreis sei eine wertvolle Gelegenheit, das Bewusstsein für das dringende Problem des Menschenhandels zu schärfen, sagte Matei weiter. "Nur so kann dieses abscheuliche Phänomen bekämpft werden."

Der Shalompreis wird vom AK Shalom an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) vergeben. Er ist nach Angaben des Arbeitskreises einer der höchstdotierten Menschenrechtspreise in Deutschland. Mit dem jährlich verliehenen Preis werden Einzelpersonen und Projekte ausgezeichnet, die sich in vorbildlicher Weise, oft unter erheblichen persönlichen Risiken, für die Wahrung der Menschenrechte, den weltweiten Frieden und für Unterdrückte einsetzen.