München (epd). Das bayerische Familienministerium hat sieben Kindertagesstätten im Freistaat mit je 1.500 Euro prämiert. Die Einrichtungen hätten mit ihren Beiträgen im Wettbewerb #BayernGemeinsamStark gezeigt, "wie Zusammenhalt und Vielfalt jeden Tag gelebt werden", sagte Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Ziel des Wettbewerbs war es den Angaben zufolge, "ein starkes Zeichen gegen Spaltung, Hass und Propaganda zu setzen".

"Demokratie beginnt in gemeinsamen Erlebnissen, im Respekt füreinander und im fairen Miteinander", so Ministerin Scharf. "Unsere pädagogischen Fachkräfte machen Kitas zur Wiege der Demokratie und vermitteln Werte, die Kindern ihr Leben lang Halt geben." Die Gewinnerinnen und Gewinner hätten sich etwa mit einem Stop-Motion-Video oder einer Interpretation des #BayernGemeinsamStark-Songs durchgesetzt und kommen aus den sieben Regierungsbezirken: Kindergarten St. Josef Schwarzach am Main, Montessori Haus für Kinder in Fürth, Kindergarten Stempferhof in Gößweinstein, Kindergarten St. Maria in Fürstenzell, Städtische Kita Am Schulzentrum in Ingolstadt, Johanniter-Kinderhaus Conrad in Hirschau und Kinderkrippe "Hand in Hand" in Rettenbach am Auerberg.