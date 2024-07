Bodenmais (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp predigt am 21. Juli beim traditionellen Berggottesdienst auf dem Silberberg im Bayerischen Wald. Seine Predigt ist überschrieben mit dem Titel "Zur Freiheit befreit". Der Gottesdienst sei Teil der Reihe "75 Jahre Grundgesetz", die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veranstaltet werde, teilte sein Referent, Lukas Meyer, am Mittwoch mit. Kopp sei für den Artikel 5 eingeteilt. Als Lesung habe Kopp Galater 5,1-5 gewählt und werde über die Presse- und Meinungsfreiheit aus evangelischer Perspektive predigen.

Um 10.30 Uhr werden Posaunenchöre aus Viechtach und Cham den Gottesdienst auf dem fast 1.000 Meter hohen Berg bei Bodenmais eröffnen. Eine Bergbahn bringe die Gottesdienstbesucher auf den Gipfel, mit einer Wartezeit sei zu rechnen. Bei starkem Regen entfalle der Gottesdienst, hieß es.