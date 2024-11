München (epd). Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist mit der Verdienstplakette der Türkischen Gemeinde Bayern ausgezeichnet worden. Damit ehre man Söders "ernsthafte Dialog- und Integrationsleistungen" um die in Bayern lebenden Türken, sagte Vural Ünlü, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Bayern, laut Mitteilung vom Sonntag. Die Verleihung fand bereits am Mittwoch in München statt.

Trotz anfänglicher Differenzen habe Söder sich in seiner Amtszeit stark für die türkisch-bayerische Gemeinschaft engagiert. Ünlü würdigte besonders das Hilfspaket der Bayerischen Staatsregierung für die Erdbebenopfer in der Türkei und die Unterstützung bei Visa-Erleichterungen.

Söder bezeichnete die Auszeichnung als "große Ehre". Die türkische Gemeinde gehöre fest zu Bayern: "Die erste Generation an Zuwanderern ist vor vielen Jahren als Gastarbeiter hierhergekommen und hat im Freistaat eine neue Heimat gefunden." Die junge Generation lebe die gewachsene Gemeinschaft erfolgreich fort.

Die Verleihung der Verdienstplakette fand dieses Jahr zum sechsten Mal statt. Zu den bisherigen Preisträgern zählen BR-Intendant Ulrich Wilhelm, Flughafenchef Michael Kerkloh, die SPD-Landtagsabgeordneten Isabell Zacharias und Harald Güller sowie der Grünen-Politiker Hep Monatzeder.