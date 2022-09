Söder ordnet Trauerbeflaggung zum Gedenken an Opfer des Olympia-Attentats an

In München und Fürstenfeldbruck werden am Montag die Flaggen auf Halbmast wehen oder Trauerflor tragen anlässlich der zentralen Gedenkfeier zum Olympia-Attentat. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe die Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in der Landeshauptstadt München und der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck für diesen Tag angeordnet, teilte die Staatskanzlei am Samstag in München mit.