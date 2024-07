Augsburg, Berlin (epd). Anlässlich des Jubiläumsjahres von Bischof Ulrich von Augsburg 2023/2024 hat das Bundesfinanzministerium ein neues Sonderpostwertzeichen herausgegeben. Die Briefmarke "Bischof Ulrich von Augsburg" wird am kommenden Mittwoch (10. Juli) in Augsburg offiziell vorgestellt, teilte das Ministerium am Montag in Berlin mit. Sie ist seit dem 4. Juli in den Verkaufsstellen der Deutschen Post erhältlich und hat einen Wert von 275 Cent.

Auf der Briefmarke ist eine überlebensgroße Bronzeskulptur von Bischof Ulrich abgebildet, die der Münchner Bildhauer Klaus Backmund geschaffen hat. Die Skulptur sei 1993 zur 1000-Jahr-Feier seiner Heiligsprechung entstanden und zähle zu den bekanntesten Darstellungen des Heiligen, hieß es weiter. Sie steht an der Eingangsseite des Tagungshauses Sankt Ulrich in direkter Nachbarschaft zur Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg. Die Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel stammen von Professor Peter Krüll aus Kranzberg.

Der heilige Bistums- und Stadtpatron Ulrich wurde 890 geboren und erlangte in seiner Zeit als Bischof, Reichsfürst und Stadtherr sowohl kirchlich als auch gesellschaftspolitisch große Bedeutung für die deutsche und europäische Geschichte, hieß es in der Mitteilung weiter. Anlässlich des 1100. Jahrestages seiner Weihe zum Bischof von Augsburg im Jahre 923 und seines 1050. Todestages im Jahre 973 erinnert das Bistum Augsburg im Jubiläumsjahr 2023/24 an das fast 50-jährige Wirken Ulrichs.