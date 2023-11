Krieg in Israel und Palästina

Politologin in Israel: "Die Zivilgesellschaft funktioniert aktuell besser als der staatliche Sektor"

Die Politologin Antje C. Naujoks lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Israel. Im Gespräch mit uns erzählt sie, wie sie den Ausbruch des Krieges erlebt hat. Sie berichtet von den ersten Raketenangriffen in der Stadt Be'er Sheva, der Bedeutung der israelischen Medien und von ihrer Entscheidung, in Israel zu bleiben.