München (epd). Zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August will die Bayerische Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) den Fokus auf die Bedürfnisse junger Menschen richten. "Kinder und Jugendliche sind Experten in eigener Sache. Ihre Anliegen müssen Gehör finden", sagte sie laut einer Pressemitteilung am Donnerstag. Genau dies ermögliche der Bayerische Aktionsplan Jugend. Dieser soll den öffentlichen Dialog mit den Jugend intensivieren und ihre Beteiligung in allen Lebensbereichen voranbringen.

Zum Aktionsplan gehört die Veranstaltungsreihe "Jugend im Gespräch mit…!". Diese Jugendpolitiktage sollen Jugendlichen und den Bayerischen Ministerien ein Forum zum Austausch zu jugendrelevanten Themen bieten. Zuletzt im Juni hatte in diesem Rahmen ein Austausch mit der Familienministerin stattgefunden. Außerdem mache die Aktivierungskampagne auf die aktuellen Bedürfnisse der Jugend, aber auch die der Jugendarbeit aufmerksam. Dazu fänden überall in Bayern Veranstaltungen für und unter Beteiligung junger Menschen statt.