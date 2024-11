Würzburg (epd). Erstmals findet in Würzburg am Buß- und Bettag (20. November) ein sozialpolitischer Gottesdienst statt. Zu dem Gottesdienst ab 19 Uhr in der Deutschhauskirche lädt der "Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt" (kda Bayern) gemeinsam mit der evangelischen Deutschhaus-Erlöser-Kirchengemeinde, der "Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen" (afa) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ein, wie der kda Bayern am Freitag mitteilte. Inhaltlich geht es um die aktuelle Situation im Gesundheitswesen.

Der klassische Buß- und Bettags-Gottesdienst mit Abendmahlsfeier werde ergänzt durch aktuelle Fragestellungen aus Arbeit, Leben und Gesellschaft. Tanja Vincent, Pfarrerin an der Deutschhauskirche, sagte, es sei wichtig, aktuelle Fragen der Arbeits- und Lebenswelt in einen Gottesdienst einzubringen. Seelsorger Klaus Hubert vom kda ergänzte, dass das gesellschaftliche Engagement und die Begleitung von Menschen in Umbrüchen in der Arbeitswelt "gemeinschaftlicher Auftrag von Kirchen und Gewerkschaften" seien.