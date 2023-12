Kirche und Arbeit

Wirtschaftspfarrer Peter Lysy: Warum sich die Vier-Tage-Woche lohnt

Lesezeit: 15 Minuten

Anfang November ist Peter Lysy als neuer Leiter des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (kda) offiziell in sein Amt eingeführt worden. Wie ist der evangelische Theologe zum Wirtschafts- und Sozialpfarrer geworden? Was hat ihn zum kda geführt?