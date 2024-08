München (epd). Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle plädiert für eine militärische Unterstützung im Nahost-Konflikt, sollte Israel Deutschland darum bitten. Wenn man die politische Aussage 'die Sicherheit Israels ist Teil deutscher Staatsraison' ernst nehme, bedeutet dies die Gewährleistung oder einen Beitrag dazu - sowohl im Inneren wie auch nach Außen, sagte Spaenle am Montag. "Das schließt für mich militärische Unterstützung nicht aus, wenn Israel die Bundesrepublik darum ersucht."

Zugleich machte er deutlich, dass erhebliche Anstrengungen in Deutschland nötig seien, um die Sicherheit jüdischer Menschen in Deutschland zu gewährleisten. "Wir müssen das eine tun und dürfen das andere nicht lassen", betonte er mit Blick auf die deutlich gestiegene Zahl antisemitischer Straftaten auch in Bayern seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023.

Laut Medienberichten könnte ein Großangriff auf Israel durch den Iran und der libanesischen Terrororganisation Hisbollah kurz bevorstehen. Hintergrund ist unter anderem die Tötung des Chefs der palästinensischen Terrorgruppe Hamas, Ismail Hanija, in Teheran vor wenigen Tagen, für die der Iran Israel verantwortlich macht. Der Iran hatte Vergeltung angekündigt, Israel befindet sich in Alarmbereitschaft.