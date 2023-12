Bayreuth (epd). Mit einem Festgottesdienst in der Bayreuther Stadtkirche ist am Sonntag die 65. Aktion "Brot für die Welt" bayernweit eröffnet worden. Die bundesweite Spendenaktion der evangelischen Kirche steht unter dem Motto "Wandel säen" und thematisiert die Ernährungsgerechtigkeit, teilte die Diakonie Bayern in Nürnberg mit. "Jeder zehnte Mensch auf dieser Welt hat nicht genug zu essen, mehr als drei Milliarden Menschen sind mangelernährt", sagte Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner in ihrer Eröffnungspredigt. Dies sei ein "unhaltbarer Zustand".

Die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth, Dorothea Greiner, eröffnete die 65. Aktion Brot für die Welt in Bayern offiziell. Sie betonte: "Mit unseren Spenden für Brot für die Welt sorgen wir dafür, dass erfolgreiche Projekte des Wandels gefördert werden, die Nachahmer finden. Solche Projekte machen in den Ländern vor Ort das Leben lebenswert, sodass keiner an Flucht denkt, weil es sich lohnt, zu bleiben. Gut eingesetztes Geld macht einen Unterschied."

Die Spendensammlung von "Brot für die Welt" wird traditionell am ersten Advent gestartet. Die bundesweite Eröffnung war am Sonntagmorgen in der Leipziger Peterskirche. Über das Jahr fördert Brot für die Welt etwa 2.000 Projekte mit einer durchschnittlichen Laufzeit von drei Jahren. Traditionell ist die Weihnachtskollekte in den rund 14.000 evangelischen Gemeinden Deutschlands für Brot für die Welt bestimmt. In Bayern betrug das Spendenaufkommen im vergangenen Jahr rund 11,5 Millionen Euro. Das war mit einem Plus von 989.000 Euro deutlich mehr als im Vorjahr, teilte die Diakonie mit.