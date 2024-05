München (epd). Anlässlich der jüngsten Angriffe auf Politiker und Politikerinnen rufen drei Organisationen zu einer Spontankundgebung am Donnerstag (9. Mai) auf dem Münchner Marienplatz auf. Zu dem Bündnis haben sich die Initiative "EUre Wahl", Fridays for Future München und Gemeinsam gegen Rechts München zusammengeschlossen, hieß es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. "Wir stehen für offene Debatten und ein Ringen um die besten Lösungen", betonte Anne Hübner, Vorsitzende der Stadtratsfraktion SPD/Volt, die bei der Kundgebung Oberbürgermeister Dieter Reiter vertreten wird. Gewalt dürfe niemals eine Option sein: "Alle Übergriffe der vergangenen Tage verurteilen wir aufs Schärfste."

Die jüngsten Angriffe zeigten, dass die Gewalt gegen Demokraten und Demokratinnen eine neue Stufe erreicht habe, sagte Ronja Hofmann von Fridays vor Future: "Worten folgen Taten. Wir verteidigen unsere Demokratie entschieden gegen rechte Hetze und Gewalt." Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr.