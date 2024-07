München (epd). Unter den Kindern in Bayern gibt es laut Sportminister Joachim Herrmann (CSU) zu viele Nichtschwimmer. Ihr Anteil sei "alarmierend hoch", sagte Herrmann am Mittwoch laut Mitteilung und sprach von einem "besorgniserregenden Trend". Schwimmfähigkeit sei nicht nur wichtig für ein gesundes Aufwachsen und das soziale Miteinander, sondern auch unverzichtbarer Bestandteil zur Unfallprävention. "In Notsituationen kann Schwimmen Leben retten", sagte Herrmann weiter. Ihm sei es daher ein "Herzensanliegen", dass mehr Kinder zum Schuleintritt schwimmen können. Am Donnerstag (25. Juli) findet der UN-Welttag der Prävention gegen das Ertrinken statt.

Das Schwimmförderprogramm "Mach mit - Tauch auf!" gehe daher in die nächste Runde, kündigte Herrmann an. Alle Vorschulkinder des Kindergartenjahres 2024/2025 sollen einen Gutschein über 50 Euro für einen Schwimmkurs erhalten, mit dem sie das "Seepferdchen" schaffen können. Die Gutscheine können mit Beginn der Sommerferien ab dem 29. Juli eingelöst werden. So soll auch finanziell benachteiligten Kindern ein Schwimmkurs ermöglicht werden. Die Gutscheine können grundsätzlich bei allen bayerischen Schwimmvereinen, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und der Wasserwacht, aber auch bei privaten oder kommunalen Schwimmkursanbietern eingelöst werden.