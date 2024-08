München, Nürnberg (epd). Die "SportWoche für Alle" soll es sportinteressierten Menschen mit Behinderungen aus dem gesamten Bundesgebiet ermöglichen, einfach und kostenlos in Angebote hineinzuschnuppern. Die zweite Auflage findet zwischen dem 21. und 28. September statt, teilte der Deutsche Behindertensportverband mit. Es gebe vor allem zwei Herausforderungen, die den Sport von und für Menschen mit Behinderungen an der Basis erschweren: Zum einen gebe es deutschlandweit zu wenig Angebote. Zum anderen seien die Angebote, die bereits vorhanden sind, zu wenig bekannt. Mit der "SportWoche für Alle" sollen möglichst beide Hürden Schritt für Schritt aus dem Weg geräumt werden.

Fast 250 Programmpunkte stehen für die Sportlerinnen und Sportler offen, auch bayerische Vereine machen mit. Der inklusive Sportverein Insel.Zeit in München etwa bietet die Laufdisziplin Frame Running an, bei der Läufer von einem Rahmen mit drei Rädern beim Laufen unterstützt werden. Auch Rollstuhlfußball steht auf dem Programm. In Nürnberg lädt der ATV 1873 Frankonia zum inklusiven Judo- und Fußballtraining ein und der Bayrische Triathlonverband bietet ein inklusives Triathlon-Trainingswochenende für Einsteiger und Fortgeschrittene. Alle Angebote sind auf der Internetseite des Deutschen Behindertensportverbands zu finden.

Abgerundet werde die bundesweite Aktionswoche durch den Jugend-Länder-Cup der Deutschen Behindertensportjugend im hessischen Bad Hersfeld, heißt es weiter. Dort kommen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen aus ganz Deutschland zusammen, um sich in den Sportarten Para Leichtathletik, Para Schwimmen, Para Tischtennis und Para Judo zu messen. Zudem werde es in der Bad Hersfelder Innenstadt einen Markt der Möglichkeiten mit vielfältigen sportlichen Schnupperangeboten und Informationen geben.