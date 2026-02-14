Bamberg (epd). Nach einer 14-jährigen Generalsanierung wird die ehemalige Abteikirche St. Michael in Bamberg im Frühjahr wiedereröffnet. Wie die Stadt Bamberg am Samstag mitteilte, wird am 25. April um 10 Uhr ein Pontifikalamt mit Erzbischof Herwig Gössl stattfinden, ehe um 14 Uhr ein offizieller Festakt folgt.

Gravierende bauliche Mängel und Einsturzgefahr hatten die Schließung der Kirche notwendig gemacht. Es folgte "eine technisch komplexe und bis ins kleinste Detail abgestimmte Generalsanierung des Gebäudes und des umliegenden Areals", so die Stadt. Über 100 Millionen Euro flossen in das Projekt, davon allein 43 Millionen Euro in die Sanierung der Kirche.

Die Klosteranlage Michaelsberg thront auf einem der sieben Hügel Bambergs und befindet sich im Eigentum der Bürgerspitalstiftung Bamberg. Die über 1.000 Jahre alte Klosterkirche kann laut Homepage ab dem 1. Mai wieder im Rahmen von regelmäßigen Führungen besichtigt werden.